В Зауралье области силовики ликвидировали шесть ОПГ

В Курганской области в 2021 году было ликвидировано 6 организованных преступных групп и 1 преступное сообщество, осуществлявшие производство и сбыт наркотиков. Об этом в ходе координационного совещания руководителей органов правоохраны сообщил прокурор региона Андрей Назаров.

По его словам, к уголовной ответственности было привлечено в общей сложности 58 участников преступных групп, пресечена деятельность трех подпольных лабораторий.

По итогам 5 месяцев в Зауралье было пресечено 693 наркопреступления (рост составил 85%), регистрация сбытов возросла в 2 раза (с 223 до 565). Однако на фоне роста сбыта наркотиков снижается количество лиц их потребляющих.

«Пассивность при выявлении лиц, которые потребляют наркотики, препятствует надлежащей борьбе с незаконным наркооборотом, тем самым не снижается спрос на запрещенные вещества», – сообщили в прокуратуре Курганской области. В ходе совещания силовики решили разработать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение эффективности борьбы с наркобизнесом.

Курган, Ольга Федорова

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