Еще один глава района Курганской области уходит в отставку

Глава Щучанского района Курганской области Евгений Захаров уходит в отставку. Он не подал заявку на участие в конкурсе на должность главы муниципального округа, который состоится 21 июля 2022 года.

«На день окончания срока приема документов (10 июня 2022 года) в Конкурсную комиссию поступило 5 заявлений от граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе», – сообщается на сайте администрации Щучанского района.

Документы подали бывший председатель думы Щучье Геннадий Подкорытов, глава Щучье Юрий Дорошенко, его заместитель Ирина Евстигнеева, некто Владимир Шишкин (в райадминистрации категорически отказались уточнять данные кандидатов) и бывший начальник отдела ПФР в Сафакулевском районе Галим Каримов.

Последнему претенденту конкурсная комиссия отказала в приеме документов, из-за представления не полного пакета и нарушения срока сдачи.

По данным «Нового Дня», Юрий Дорошенко и его зам являются техническими кандидатами, должность главы Щучанского муниципального округа с большой долей вероятности займет бывший начальник МО МВД России Щучанский Геннадий Подкорытов.

Курган, Ольга Федорова

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