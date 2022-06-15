В Кургане на две недели перекроют улицу Горького

В Кургане на две недели перекроют улицу М. Горького. Это необходимо для проведения аварийных работ.

«Будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. М. Горького от ул. Пичугина до ул. Пролетарская с 08:00 16 июня до 24:00 29 июня», – сообщили в ПАО «Курганская генерирующая компания».

Курган, Ольга Федорова

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