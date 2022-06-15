Губернатор Шумков на ПМЭФ встретится с мусорными инвесторами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков примет участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 15 по 18 июня в северной столице России.

Вместе с Шумковым на форум отправиились заместители губернатора Андрей Алексеев и Владимир Архипов, директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв и представители бизнес-сообщества региона, – сообщили в пресс-службе правительства.

В планах курганской делегации – подписание ряда соглашений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, а также проведение деловых встреч с инвесторами и главами других субъектов РФ.

В частности, чиновники планируют заключить соглашение о сотрудничестве с ИТ-компаниями, внедряющими передовые разработки в сфере образования, здравоохранения, подготовки кадров для цифровой экономики.

Кроме этого, курганские власти намерены встретиться с руководителями кредитных организаций и инвесторами в сфере реализации проектов комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

Курган, Ольга Федорова

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