В Курганской области снизился рост инфляции

Рост инфляции в Курганской области в мае 2022 года начал снижаться. По данным Росстата, которые публикует Банк России, в мае инфляция на все товары и услуги в Зауралье составила 18,33% по отношению к маю 2021 года (6,78%). Рост таким образом составил 11,55% за год.

Что касается продовольственных товаров, то цены на них выросли на 19,62% по сравнению с показателями мая прошлого года (7,61%). Рост – 12 процентов за год.

При этом, в апреле 2022 года темпы роста инфляции были выше. Годовой рост цен на все товары и услуги составлял 12,36%, а на продовольственные товары – 12,77%.

Стоит отметить, что пока показатели годовой инфляции в Курганской области остаются выше, чем по Уральскому федеральному округу (14,58%) и по России в целом (17,10%).

Курган, Ольга Федорова

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