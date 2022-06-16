В Кургане простились с городским избиркомом

В Курганской области простились с избиркомами муниципальных образований, которые до 1 января 2023 года, согласно федеральному законодательству, должны прекратить существование.

19 мая облизбирком возложил полномочия горизбиркома Кургана на Западную территориальную избирательную комиссию. Теперь ее члены и председатель Андрей Давыдов проведут дополнительные выборы депутатов гордумы Кургана по одномандатным округам № 1 и № 6.

«В полном составе гордумы Кургана 26 депутатов. На сегодня два мандата остаются свободными, после довыборов дума будет работать в полном списочном составе», – напомнил председатель курганской городской думы Игорь Прозоров.

Сегодня Западная ТИК приняла решение о назначении допвыборов на 11 сентября 2022 года.

«Уверен, что Западная ТИК успешно справится с возложенными на нее задачами», – сказал глава курганского облизбиркома Роман Скиндерев. Он также выразил благодарность председателю избирательной комиссии Кургана Александру Якушеву за работу.

Курган, Ольга Федорова

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