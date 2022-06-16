В Кургане хотят полностью закрыть Некрасовский мост

Некрасовский мост в Кургане хотят полностью перекрыть для транспорта и пешеходов С таким предложением к мэрии Кургана обратился подрядчик – ООО «Альфа-Строй».

По словам директора компании Дмитрия Бабича, это необходимо для того, чтобы демонтировать шкафные стенки, провести укрепительные, а затем и монолитные работы. Глава Кургана Елена Ситникова уже пообещала рассмотреть ходатайство в ближайшее время.

Также подрядчик намерен на некоторое время остановить движение поездов под мостом. Компания ведет согласование с ОАО «РЖД» по предоставлению так называемых «временных коридоров», когда движение по железной дороге будет перекрыто для того, чтобы рабочие могли выполнить определенные виды работ под путепроводом.

Новость о закрытии моста активно обсуждается в социальных сетях. Жители Кугана уверены, что это парализует город.

«Дорогие наши водители, срочно покупайте вертолеты, иначе хана. Негде проехать, везде перекрыто», – написала в группе «Инцидент Курган» в ВКонтакте Валентина Чиркова. «Насколько это все растянется? В каких пробках город встанет», – спрашивает в группе «Подслушано Курган» Анастасия Иванова. «Наверное будут делать как ЖБИ мост – года три четыре или пять», – отвечает Святослав Петухов. Люди сообщают, что на объекте уже много дней никто не работает. «Там уже месяц никто ничего не делает, а если мост закроют, вообще никто ничего делать не будет». – написал в группе «Курган. Курганские.ру» Владимир Мухин.

Курган, Ольга Федорова

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