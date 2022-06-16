Глава курганского села не хотел расплачиваться за спортивную площадку

В Курганской области глава администрации Мишкинского поссовета Елена Турова оштрафована на 30 тыс. рублей. Несмотря на наличие средств в бюджете администрация поселкового совета задержала оплату подрядчику за благоустройство спортивной площадки в Мишкино.

«В связи с тем, что главой органа местного самоуправления допущены грубые нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении последнего прокурором возбуждено дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. Должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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