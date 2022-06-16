Курганского охотника осудили за убийство пяти косуль

Житель Кургана заплатит более 800 тыс. рублей за незаконно убитых косуль. В марте этого года 25-летний мужчина охотился на автодороге Курган-Звериноголовское.

«С применением гладкоствольного ружья он совершил незаконную добычу пяти особей косули сибирской и произвел их первичную переработку. Злоумышленник погрузил мясо в свой автомобиль и повез домой, но был задержан полицией на 7-м км шоссе Тюнина», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Суд признал курганца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в качестве дополнительного наказания мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением любительской и спортивной охоты на срок 1 год 6 месяцев.

«С учетом частичного возмещения причиненного ущерба судом удовлетворены исковые требования Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области к виновному на общую сумму 832 500 рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.

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