На курганском заводе рабочего убило крюковой подвеской

На одном из заводов Кургана 15 июня погиб рабочий. 39-летний мужчина получил травму при проведении погрузочных работ. Он был доставлен в больницу, где спустя непродолжительное время скончался.

«По предварительным данным, смертельные травмы мужчина получил во время выполнения погрузочных работ в результате обрыва и падения находящейся над ним крюковой подвески», – сообщили в СУ СКР по Курганской области. В ведомстве не смогли уточнить вес крюковой подвески, который может достигать несколько тонн. Также там не захотели сообщить название предприятия, на котором произошло ЧП.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Допрашиваются сотрудники завода, очевидцы случившегося, истребована и анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований охраны труда на данном объекте», – заявили в СК.

Курган, Ольга Федорова

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