Жителям Курганской области разрешили ходить в лес

В Курганской области с 16 июня снят запрет на посещение лесов. При этом продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого запрещены любые действия с открытым огнем.

«За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы. В условиях особого противопожарного режима они составляют до 50 тысяч рублей для граждан и до 1 миллиона рублей для юридических лиц», – напоминают в правительстве региона.

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