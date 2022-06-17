В Курганской области хотят построить сортировку мусора, за чей счёт – неизвестно

Курганская область и «Российский экологический оператор» (РЭО) подписали соглашение о создании в регионе объектов по сортировке, переработке и утилизации мусора. На сайте РЭО уточняется, что «проекты в сфере ТКО» будут построены на условиях концессии. Соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2022 губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава РЭО Денис Буцаев.

Один из объектов, который предусматривает соглашение – с мощностью обработки 160 тонн в год. В РЭО не говорят, что это будет – полигон, сортировка, переработка или многопрофильный комплекс. Г-н Шумков, который написал в своём телеграм-канале пост про соглашение, указывает, что это будет проект сортировки и утилизации.

«Соглашение с Российским экологическим оператором о реализации проекта сортировки и утилизации мусора в КО. Проект двухэтапный. Общий объём инвестиций более 2,5 млрд, и более 100 новых рабочих мест», – написал глава региона 17 июня 2022 года.

Источник финансирования, а также кто выступит концессионером, а, значит, и инвестором – неясно. Эти сведения не раскрываются. При этом в официальном сообщении РЭО говорится, что оператор «рассмотрит возможность предоставления мер поддержки для реализации проекта по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обращение с ТКО в Курганской области, в том числе за счёт средств, полученных от выпуска облигаций Российского экологического оператора».

Из этого можно сделать вывод о том, что конкретного решения о способах финансирования проекта ещё нет. Агентство «Новый День» сделает запрос в РЭО для выяснения деталей соглашения.

В пресс-службе правительства региона добавили, что новый объект сортировки и утилизации появится на земельном участке, прилегающем к Шуховскому полигону. Его хотят ввести до 2024 года.

«Подписали с Вадимом Михайловичем соглашение, которое позволит расширить взаимодействие по реализации проектов в Курганской области. Оно предполагает создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проекты к финансированию с применением механизмов поддержки ППК», – сказал Денис Буцаев, которого цитируют на сайте РЭО.

В сентябре 2021 года представители Курганской области, выступая на днях региона в Совете Федерации, попросили включить Зауралье в число пилотных регионов, где объекты обращения с ТКО построят за счёт федеральных средств. Вероятно, федеральные власти отказались от такого предложения.

Курган, Наталья Ефремова

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