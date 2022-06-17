В курганскую область приехал Николай Валуев

В Курганскую область приехал знаменитый боксер, депутат Госдумы Николай Валуев. 17 июня он находится в Сафакулево, где проходит межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны Ахмета Гайнутдинова.

«Товарищеский турнир проходит между командами Курганской и Челябинской областей. Участвует ребята 13-16 лет», – сообщил депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, по приглашению которого Валуев и прибыл в Зауралье. Ильтяков опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой Николай Валуев вручает награду девочке.

«Наша курганская спортсменка Александра стала одной из победителей на турнире! Вручает награду самый большой боксёр Валуев Николай!», – подписал фото Ильтяков.

На оборудованном ринге футбольного стадиона «Юность» состоится 15 поединков. Среди гостей мероприятия – депутат Госдумы РФ Владимир Павлов, замгубернатора Курганской области Владимир Архипов, вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков и сын Ахмета Гайнутдинова – Марс Гайнутдинов.

Сафакулево, Ольга Федорова

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