Курганская область обогнала Ямал и Свердловскую область по инвестпривлекательности

Курганская область за год поднялась в Национальном инвестиционном рейтинге, составленном экспертами Агентства стратегических инициатив. Зауралье вошло в ТОП-15 регионов-лидеров страны по итогам работы в 2021 году.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отнесла Курганскую область к территориям с самой высокой динамикой интегрального индекса. Регион попал в список лидеров роста нынешнего рейтинга вместе с Вологодской, Мурманской, Московской областями, Севастополем, Алтайским и Пермским раем.

«Чупшева особо отметила работу команды региона в сфере повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятного инвестиционного климата», – рассказали в правительстве Курганской области. Там похвастались, что в этом году регион опередил в рейтинге таких крупных соседей по УрФО, как Свердловская область и Ямал.

Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики в регионах страны. Рейтинг рассчитывается по 44 показателям, которые разделены на 4 направления оценки:

– регуляторная среда – это процедуры по подключению к сетям, получению разрешений на строительство, регистрации права собственности;

– институты для бизнеса – это сервисы и возможности, которые созданы для предпринимателей;

– инфраструктура и ресурсы – это дороги, коммуникации, инкубаторы, технопарки и кадры;

– поддержка малого предпринимательства – это субсидии и прочие меры поддержки, разнообразные площадки, образовательные программы и т.д.

«Укреплению позиций Курганской области в национальном инвестиционном рейтинге способствовала большая командная работа, новые меры поддержки бизнеса. За три года мы запустили пять индустриальных парков с готовыми площадками и сетями для новых производств. В парки уже зашли 28 резидентов. В планах создание еще четырех таких площадок», – заявил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

Первое место в рейтинге АСИ занимает Москва. На втором месте – Татарстан, третью строчку рейтинга впервые заняла Московская область, год назад занимавшая седьмое место.

Из уральских регионов выше всех в рейтинге стоит Тюменская область, она входит в пятую группу. Югра – в шестой группе, Челябинская область – девятой, Курганская область расположилась в самом конце – в группе №15.

Курган, Ольга Федорова

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