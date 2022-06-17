В Зауралье прокуратура заставила правительство забрать себе скотомогильники

Курганской области прокуратура застравила региональное правительство принять в госсобственность бесхозные скотомогильники. Места захоронения биологических отходов, ставшие объектом внимания надзорного ведомства, расположены на территории Сафакулевского района.

В ходе проверки было установлено, что скотомогильники в ряде населенных пунктов Сафакулевского района не отвечают требованиям законодательства.

«Кроме того, они являются бесхозяйными, сведения в едином государственном реестре недвижимого имущества отсутствуют», – рассказали в прокуратуре Курганской области. Там пояснили, что если скотомогильники не переданы в ведение органов местного самоуправления, то они должны находиться в совместном ведении Российской Федерации и Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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