В Зауралье сильнейший град побил автомобили и деревья

В поселке Макушино Курганской области вечером 19 июня прошел дождь с сильным градом. Стихия испортила имущество местных жителей. Пострадали автомобили и насаждения в садах и огородах. Люди сообщают в соцсетях, что некоторые ледяные градины были размером с куриное яйцо. «Местами был с яйцо, много машин пострадало», – сообщил Дмитрий Смолин в группе «ЧП Курган» в ВКонтакте.

«Нет ничего, даже ягоды и яблоки сбило... Машину избило очень сильно. Машина не попадает под ОСАГО. Мне объяснили, что это – не ДТП, я звонила в страховую», – написала Татьяна Антипина в группе «Типичный Курган».

Люди в комментариях вспоминают такой же сильный град в Кургане в 2019 году. «У нас в Кургане, года 3 или 4 года назад был град, в это же время. Тоже помню остались без урожая. Сайдинг на домах в решето, теплицы, машины. Ужас тоже был. Сочувствую вам», -написала Наталья Иванова.

Курган, Ольга Федорова

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