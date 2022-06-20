В Кургане мужчина напал на сторожа детсада

В Кургане мужчина напал на сторожа детского сада на улице Советская. Ранним утром там сработала кнопка тревожной сигнализации. Группа задержания вневедомственной охраны теруправления Росгвардии прибыла на охраняемый объект, где 63-летняя женщина – сторож сообщила, что в здание через открытое окно прачечной проник неизвестный.

Мужчина ударил сторожа по лицу и потребовал деньги. «Испугавшись за свое здоровье и жизнь, женщина отдала злоумышленнику свою банковскую карту, при этом сообщив налетчику неверный пин-код. Как только мужчина вышел из детского сада, сторож нажала кнопку тревожной сигнализации», – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нападавшего. Им оказался 34-летний нигде не работающий горожанин, который ранее был неоднократно судим.

После неудачной попытки снять с карты деньги он направился обратно в детский сад, чтобы выяснить правильную комбинацию цифр и расправиться с женщиной. На полпути злоумышленник и был задержан бойцами Росгвардии. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Курган, Ольга Федорова

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