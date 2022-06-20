Почти 20 % жителей Зауралья живут за чертой бедности

В Курганской области 18,5% населения живет за чертой бедности (в среднем по России этот показатель составляет 11%). Такие данные по итогам 2021 года публикует РИА Новости в рейтинге регионов по доходам населения.

Зауралье традиционно самый бедный регион из всех субъектов УрФО. Так, на Ямале доля жителей за чертой бедности – 4,7%, в Югре – 8,2%, в Свердловской области – 8,6%, в Челябинской области – 12,1%, в Тюменской области – 13,4%.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2021 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва. На последних позициях находятся Горный Алтай, Ингушетия и Тува.

Курган, Ольга Федорова

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