Курганца наказали за запуск кадрокоптера над важным заводом

Житель Кургана заплатит 42 тысячи рублей за то, что запустил квадрокоптер над фармацевтическим заводом «Синтез».

«В нарушение требований Воздушного кодекса РФ в апреле 2022 года житель Кургана без разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил беспилотный летательный аппарат над территорией завода для видеосъёмки. Кроме того, собственником воздушное судно не поставлено на государственный регистрационный учет». – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В отношении владельца квадрокоптера возбудили два административных дела: за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ) и за управление воздушным судном без госрегистрации (ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ). По итогам их рассмотрения и был наложен штраф.

Курган, Ольга Федорова

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