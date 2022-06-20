В Шадринске построят новую школу за 775 млн рублей

Школу в Шадринске на 1100 мест построят за 775,7 млн рублей. Об этом сообщается на портале Госзакупки. Сегодня, 20 июня, завершился прием заявок от потенциальных подрядчиков. Всего было подано два предложения. Победителем стала компания, согласившаяся построить объект за более низкую цену. Ее название пока не сообщается.

Трехэтажную школу планируется построить по адресу ул. В. Черемисина, дом 3. «Здание должно представлять собой единый комплекс, состоящий из трёх связанных между собой блоков, заключённых композиционно и функционально в единый объём, вписывающийся в прямоугольную форму, с организацией двух внутренних дворов», – сообщается в техзадании.

Для начальных классов (400 учеников) предусмотрено 16 учебных классов и 6 специализированных кабинетов. Для средних и старших классов, в которых обучаются 700 детей, предусмотрено 25 универсальных учебных кабинетов и 16 специализированной направленности (кабинет физики, химии, биологии, естествознания с лаборантскими и лабораториями, кабинет трудового обучения, иностранного языка, технического черчения, кабинет по изучению основ безопасности жизнедеятельности). В школе также будут спортзал, помещение для хореографии, тренажерка, актовый и читальный залы.

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