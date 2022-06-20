Губернатор Шумков заявил, что учителя из Кургана могут поехать на Донбасс

Учителя из Курганской области могут поехать работать на Донбасс. Об этом в интервью изданию «Политика Сегодня» заявил губернатор Вадим Шумков. «У нас у нас есть достаточно сильный институт подготовки преподавателей. Либо они могут туда поехать, либо принять донбасских учителей», – сказал Шумков.

Отвечая на вопрос о том, будет ли дотационное Зауралье (по примеру соседних регионов) «брать шефство» над каким-то населенным пунктом на Донбассе, курганский губернатор ответил, что «для добра нет границ».

«Маленькая Курганская область на первое июня собрала 200 тонн гуманитарной помощи. Не каждый большой субъект собирал столько. Готовим к отправке еще семь вагонов со строительными материалами. Это говорит о том, что у людей есть порыв, – сказал Вадим Шумков. – Поэтому я полагаю, что люди примут нормально то, что мы отправим строительные материалы. Небольшой объект социального плана – садики, больницы в Донбассе мы сможем восстановить. Мы в год восстанавливаем сотни объектов в регионе, неужели не сможем помочь братскому региону?».

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»