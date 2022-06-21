Жители Курганской области пьют некачественную воду

В Курганской области прокуратура направила в суд сразу несколько исковых заявлений из-за ненадлежащего качества питьевой воды.

Так, в Куртамышском районе надзорным ведомством было установлено несоответствие питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по показателю «общая минерализация».

«В связи с чем в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на МУП «Водоканал» обеспечить подачу питьевой воды согласно нормативам», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

За мутную питьевую воду будут отвечать ООО «УК «Гарант» и МУП «ГКС» из Шумихинского района.

В Катайске привлечен к ответственности предприниматель, который не разместил на терминалах с питьевой водой сведения о хозяйствующем субъекте.

Итоги проверки исполнения законодательства о водоснабжении и водоотведении обсуждались на коллегии под председательством прокурора области Андрея Назарова. Всего прокурорами было внесено 42 представления, принесено 6 протестов, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, в суды направлено 8 исковых заявлений.

Курган, Ольга Федорова

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