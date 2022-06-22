Дочь курганского сенатора открыла в Москве нетрадиционную клинику

Дочь курганского сенатора Сергея Муратова – Ксения Авдалова – совместно с нутрициологом Анастасией Зелениной открыла в Москве клинику превентивной медицины и здорового питания.

«Я задалась вопросом: зачем принимать медикаменты, если можно обойтись без них? Собственно, уже 5 лет я не пью никаких таблеток. Я переболела дважды ковидом, причем во время беременности второй раз, и обошлась без антибиотиков, без медикаментов», – рассказала Авдалова телеканалу «Область 45».

В клинике, кроме нутрициологов, есть психотерапевты, гомеопаты, аромотерапевты, косметологи, рефлексотерапевты, массажисты и т.д. Прием, согласно прайсу, обойдется в сумму от 4,5 до 15 тыс. рублей.

«Мы работаем с мотивацией через коучинговые инструменты, человек начинает понимать, какие продукты приносят ему пользу, а какие вредят. По сути, он не сидит на диете, а выстраивает свой образ жизни и живет в этой парадигме. И с каждым днем становится более здоровым, более счастливым», – сообщила журналистам генеральный директор клиники Анастасия Зеленина.

Присутствовавший на открытии клиники отец Ксении Авдаловой, член Совета Федерации Сергей Муратов предложил дочери запустить аналогичный проект и в Кургане.

Ксения Авдалова владеет половиной «Нутрисол клиники». Вторая часть – у Анастасии Зелениной. Согласно базе данных Seldon, в клинике числится один сотрудник, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»