Курганец увез женщину в лес на лошади и убил

Курганские следователи раскрыли убийство почти 20-летней давности. Жительница Лебяжьевского района пропала без вести в сентябре 2003 года. Долгие годы не было известно, что с ней случилось, пока сотрудники следственного комитета и полиции не нашли человека, причастного к исчезновению.

В ходе расследования силовики вышли на ранее судимого мужчину, который работал рядом с домом потерпевшей. В итоге подозреваемый рассказал о совершенном им убийстве и указал место сокрытия тела убитой им женщины.

Выяснилось, что мужчина вывез жертву на лошади в лес и там убил. Из-за имеющегося заболевания женщина не могла оказать сопротивления. Спустя несколько дней злоумышленник вернулся на место преступления, завернул тело убитой в одеяло и спрятал его в компостной яме, расположенной в лесу.

Курганцу предъявлено обвинение по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело рассмотрит суд.

Курган, Ольга Федорова

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