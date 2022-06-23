В Курган на встречу с губернатором приехал первый зампред Совфеда Яцкин

В Курганскую область 23 июня с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.
Его сопровождают первый зампредседа комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, курганский сенатор Елена Перминова и член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский.
В планах Андрея Яцкина встреча с губернатором Вадимом Шумковым и посещение ряда промышленных и социальных объектов, – сообщили в правительстве региона.
Для сенатора от Ростовской области Яцкина Зауралье – не чужой регион, в свое время он закончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище (учитель истории и обществоведения).
Курган, Ольга Федорова
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