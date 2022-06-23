В Кетовском районе сточные воды сбрасываются в ручей без разрешительных документов

В Кетовском районе сельсовет сбрасывает в ручей канализационные воды без разрешительных документов. Нарушения выявила прокуратура и обратилась в суд. Пока шёл процесс, администрация Просветского сельсовета частично исправила нарушения – поставила на учёт КОСЫ, с которых сбрасывались сточные воды. Однако остались и невыполненные требования.

Как уточняют в прокуратуре Курганской области 23 июня 2022 года, сельсовет является владельцем имущества, предназначенного для водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод в селе Просвет. В том числе очистных сооружений, с которых осуществляются сбросы сточных вод в водный объект – ручей Тёплый.

Пока не начался суд, это имущество на учёт как оказывающее негативное воздействие на окружающую среду, поставлено не было. Кроме того, сбросы сточных вод осуществлялись без разрешительных документов на право пользования водным объектом.

По решению суда на администрацию возложена обязанность получить разрешение на право пользования водным объектом – ручьём.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Кетовский район, Наталья Ефремова

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