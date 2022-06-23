Главу курганского села, в котором родился губернатор Шумков, будут судить за грабеж, кражу и мошенничество

В Курганской области снова будут судить бывшую главу Шастовского сельсовета Варгашинского района, откуда родом губернатор Вадим Шумков. Следственный комитет не называет фамилию женщины, но по данным «Нового Дня», это Людмила Речкина, которая уже получила условный срок в 2020 году за использование полномочий вопреки интересам службы. На этот раз женщина обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Выяснилось, что Речкина регулярно похищала пенсию у вдовы ветерана Великой Отечественной войны, а также незаконно завладела ее квартирой.

«На протяжении длительного времени обвиняемая похищала денежные средства пожилой женщины, в том числе снимая их с карты потерпевшей, – рассказали в СУ СКР по Курганской области. – В 2016 году глава сельсовета незаконно завладела 1-комнатной квартирой вдовы. Пользуясь доверием пожилой женщины, а также авторитетом занимаемой должности, обвиняемая переоформила в качестве подарка полученную женщиной квартиру на себя. В дальнейшем чиновница переоформила квартиру на своего родственника, затем её продала за сумму, превышающую 1 млн рублей».

Всего Речкина обвиняется по шести статьям – мошенничество, совершение сделок с имуществом, приобретенным в результате преступления, грабеж, кража, превышении должностных полномочий и незаконная рубка леса.

«В 2020 году пытаясь избежать административной ответственности за отсутствие противопожарного разрыва в возглавляемом селе, обвиняемая заключила муниципальный контракт на его выпилку с местным предпринимателем. Превышая свои полномочия, женщина распорядилась о сплошной рубке леса общим объемом более 330 кубометров. В результате преступных действий обвиняемой бюджету сельсовета причинён ущерб на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей», – сообщили в следственном комитете.

Муж обвиняемой также проходит по двум статьям. Он стал участником грабежа, кроме этого, обвиняется в хранении боеприпасов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, это не первый суд над семьей Людмилы Речкиной. В ноябре 2020 года глава Шастовского сельсовета была признана виновной по ч.2 ст. 285 УК РФ. Она прикрыла своего бывшего мужа, которого признали виновным в незаконной рубке леса. Глава сельсовета, используя свое служебное положение, освободила мужчину от возмещения ущерба. Чиновница, фактически являясь взыскателем по исполнительному производству, отозвала исполнительный лист в связи с отсутствием претензий. В итоге Речкина нанесла бюджету Шастовского сельсовета ущерб в сумме не менее 725 тысяч рублей. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно.

Курган, Ольга Федорова

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