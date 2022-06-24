В Кургане врач, которого поощряли губернатор и депздрав, осужден за взятки

В Кургане заведующая амбулаторным кожным отделением областного кожно-венерологического диспансера Марина Котенева помогала призывникам избежать службы в армии. Городской суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и девяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК (мелкое взяточничество).

«Обвиняемая в период с 2019 года по 2020 год через посредников получала взятки от лиц, подлежащих призыву на военную службу, за выдачу им поддельных медицинских заключении о наличии заболевания, являющегося основанием для освобождения от призыва на военную службу», – рассказали в прокуратуре Курганской области.

В суде Котенева свою вину признала полностью. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственные функций в государственных и муниципальных медицинских учреждениях на срок 2 года.

Приговор еще не вступил в законную силу. Марина Котенева продолжает работать в кожно-венерологическом диспансере, ведется запись к ней на прием. На сайте медучреждения Котенева пока значится в должности заведующей отделением.

Стоит отметить, что Марина Котенева – обладатель Благодарственного письма губернатора Курганской области и Почетной грамоты регионального департамента здравоохранения.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»