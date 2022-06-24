В Зауралье жители целого района вынуждены жить без аптек

Жители Притобольного района Курганской области вынуждены жить без аптек. Ни в одном населенном пункте, за исключением райцентра, здесь нет организаций, реализующих лекарственные средства, – рассказали в прокуратуре региона.

«Вместе с тем фельдшерские пункты, расположенные на территории сельских поселений, в нарушение требований закона торговлю лекарствами не осуществляют», – уточнили в надзорном ведомстве.

В итоге прокурор района через суд обязал ГБУ «Глядянская ЦРБ» организовать розничную торговлю лекарственными препаратами на территории 19 населенных пунктов, входящих в состав Притобольного района. По результатам рассмотрения заявленные требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ход исполнения находится на контроле надзорного ведомства.

Курган, Ольга Федорова

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