Жители Кургана вынуждены вставать в очередь в 4 утра, чтобы попасть на прием к врачу

Жители Кургана жалуются на отсутствие нормальной возможности записаться на прием к узким специалистам. Люди вынуждены занимать очередь практически с ночи, о чем сообщают в соцсети ВКонтакте.

«Поликлиника по Карбышева. Запись к эндокринологу. Очередь с 4 утра! 21 век на дворе, товарищи. Люди приходят уже не первую пятницу и не могут записаться. Даже скамеечки нет.», – написала в группе «Типичный Курган» Татьяна Бутрина и подтвердила свои слова фотографией.

Под постом пользователи иронизируют: «Да не, вам это показалось, департамент же недавно отчитался, что очередей к узким специалистам нет, максимальное ожидание – две недели. Это наверно просто люди гуляют».

Департамент здравоохранения Курганской области не смог оперативно ответить на претензии горожан. «Мы направили запрос в Курганскою больницу №2 по данному вопросу. Нам необходимо время для уточнения информации. О результатах проинформируем в ближайшее время», – сказали там.

Между тем, жители Кургана сообщают, что такая ситуация сложилась во многих медучреждениях города и с разными специалистами.

«Не только к эндокринологу нельзя записаться, к другим врачам тоже... зачем придумали эти талоны, выдают несколько штук на 100 тыс. человек, это как?! А если не досталось то ждите ещё неделю... кошмар... я так записывалась месяц к гинекологу и толку ноль, пошла в платную», – написала Валерия Короленко.

В департаменте здравоохранения Курганской области посоветовали женщине позвонить на горячую линию.

«В случае наличия претензий по качеству оказания медицинских услуг и организации оказания медицинской помощи, предлагаем незамедлительно обращаться к руководителю медицинской организации или на горячую линию 122», – написали в комментарии представители депздрава.

«23 июня по телефону 122 недовольным голосом сообщили, что запись к окулисту в госпиталь в Рябково будет только с 20 июля! И если повезет получить талон, то подождать надо еще 1-2 месяца до приема врача. За это время не то что ослепнуть, помереть три раза можно», – отвечает депздраву Ольга Науменко.

«Сейчас ещё и в стоматологию в Шевелевку не попасть, талоны не дают, 2 врача на всю поликлинику», – пишет Елена Кузнецова.

«Губернатор сказал: «не нойте! сделайте что-нибудь сами!" Подорожник что ли привяжите, может, пройдет! А здравоохранению Кургана не до вас. Они работают на Курганскую область», – резюмировала пользователь Ирина Дерягина.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»