В Кургане за 137 миллионов построят Центр для детей и молодежи

Центр культурного развития в Кургане построит ЗАО «Курганстальмост» (компания Дмитрия Парышева). Согласно сайту Госзакупок, объект будет возведен за 136,9 млн рублей в Заозерном не позднее 20 ноября 2023 года.

В двухэтажном Центре разместятся организации дополнительного образования детей и молодежи. Здесь будут зал хореографии, два класса ИЗО, зал хорового пения, класс робототехники, подсобные помещения, санузлы, душевые и т.д.

«Смысловым центром здания является центральное общественное пространство. В нем будут созданы все условия для встреч, проведения культурных мероприятий, неформального общения», – говорится в техзадании.

Курган, Курган (Новый День, Ольга Федорова

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