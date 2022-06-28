В Зауралье автоинспекторы пять дней воспитывали пешеходов-нарушителей

В Курганской области сотрудники ГИБДД за пять дней поймали 425 пешеходов-нарушителей. Все эти люди проигнорировали пешеходные переходы и, рискуя жизнью, пересекали проезжую часть в удобном для них месте. С каждым автоинспекторы провели профилактическую беседу.

«За нарушение ПДД для пешеходов предусмотрен штраф 500 рублей», – напомнили в УГИБДД по Курганской области. Там добавили, что за пять дней инспекторами был выявлен 61 водитель, который не уступил дорогу пешеходам при проезде пешеходных переходов.

Курган, Ольга Федорова

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