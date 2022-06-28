Курганские автоинспекторы отказались от взятки в 100 тысяч рублей

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, катавшегося по Кургану за рулем автомобиля «Мерседес Бенц». Дело было в ночь на 17 апреля текущего года. На место вызвали инспекторов ДПС, которым нетрезвый водитель тут же предложил взятку в 100 тысяч рублей.

«Инспекторы от получения денежных средств отказались и передали сообщение о противоправных действиях водителя в правоохранительные органы», – рассказали в СУ СКР по Курганской области. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за незаконное бездействие). Расследование завершено, в скором времени дело рассмотрит суд.

Курган, Ольга Федорова

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