В Кургане на год закроют Кировский мост

В Кургане на год перекроют Кировский мост для капитального ремонта. С 1 июля 2022 года с вводится запрет на движение по нему всех видов транспорта. Однако, как пояснили в департаменте развития городского хозяйства, фактически подрядчик планирует вывести на мост тяжелую строительную технику позднее – 15 июля. До этого момента мост будет открыт для горожан.

«Это будет капитальный ремонт. Фактически мы заменим всю верхнюю часть моста. Останутся только опорные балки, которые мы тоже отремонтируем. А сверху весь конструктив будет заменен, – рассказал директор ДРГХ администрации Кургана Андрей Плешков. – Сейчас определяется точная дата. Ориентировочно – это 15 июля. Будет заменена дорожная одежда, тротуарная часть, барьерные ограждения, перильные ограждения, будут сделаны подъезды и выполнено освещение». Ремонт Кировского моста продлится год.

Курган, Ольга Федорова

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