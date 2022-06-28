Курганские власти придумали, как решить проблему с жильем для детей-сирот

Курганские власти предлагают закрепить за детьми-сиротами, достигшими 23 лет право получить право на получение жилищного сертификата для самостоятельной покупки жилья. Сегодня, 28 июня, депутаты областной думы приняли решение направить такую инициативу в Госдуму и коллегам из уральских регионов.

Возможность выполнить свои обязательства перед детьми-сиротами при помощи сертификата значительно облегчит жизнь властям Зауралья. Требования к жилью, предоставляемому такой категории граждан, весьма высоки. И подобрать необходимое количество квартир, отвечающее всем параметрам, очень сложно с учетом того, что первичный рынок в регионе развит плохо.

«Предлагается определить на федеральном уровне два способа обеспечения детей-сирот жильем: предоставление жилого помещения либо предоставление жилищного сертификата. За субъектами РФ закрепляются полномочия по установлению порядка предоставления жилищного сертификата, его формы и требований к заполнению, а также порядка контроля за использованием выплаты, удостоверяемой жилищным сертификатом», – пояснили в курганской облдуме. До тех пор пока дети-сироты стоят в очереди на получение жилплощади, депутаты предлагают частично оплачивать им расходы на аренду жилья.

Курган, Ольга Федорова

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