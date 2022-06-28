Федеральный центр дал Зауралью 2 млрд рублей на строительство школ

Депутаты курганской облдумы утвердили сегодня закон «Об исполнении областного бюджета за 2021 год». Согласно документу, доходы в прошлом году составили 61,4 млрд рублей, расходы – 60,6 млрд рублей. Превышение доходов бюджета над его расходами по итогу составил 830,6 млн рублей.

Сегодня депутаты предложили областным чиновникам за счет профицита авансировать добросовестных подрядчиков. В думе отметили, что существует проблема, когда бизнес не может получить деньги за работу, хотя средства в бюджете есть.

Депутаты также внесли изменения в бюджет на 2022 год. Так, доходы областного бюджета в этом году увеличатся за счет федеральных средств на 2,3 млрд рублей, расходы – на 3,8 млрд рублей. Это целевые средства, которые в основном пойдут на строительство школ.

Курган, Ольга Федорова

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