Курганский учитель истории дважды выиграл суд у областных чиновников

В Курганской области суд дважды встал на сторону учителя истории Владимира Кочеулова, которого незаконно направили на психиатрическое освидетельствование и отстранили от работы. 28 июня Курганский областной суд оставил без изменения решение Звериноголовского районного суда, вынесенное в пользу педагога.

«Жалобы в апелляцию подали школа, курганская областная психоневрологическая больница и департамент образования области. Суд жалобу не удовлетворил. Теперь мне должны выплатить зарплату за 4,5 месяца (37 тыс. рублей) и 5 тыс. рублей компенсации. Хотя юрист департамента образования Дарья Бригида заявила суду, что я не доказал, что мне нанесли моральный вред на такую сумму», – рассказал «Новому Дню» Владимир Кочеулов.

В прошлом году учитель истории Звериноголовской школы Владимир Кочеулов вместе с коллегами был направлен на психиатрическое освидетельствование по представлению прокуратуры. Из-за заключения психиатров его и отстранили от работы. Врачам Кочеулов якобы показался подозрительным и они дали рекомендацию обследовать его в стационаре. Тут у учителя лопнуло терпение и он обратился в суд.

В процессе выяснилось, что медосмотр проходил с массой грубейших нарушений, сама комиссия была незаконной, поскольку состояла всего из трех человек. Но самое главное, направлять на психиатрическое освидетельствование учителя никто не имел права – оно обязательно только для воспитателей из учебно-воспитательных учреждений.

«Все это было затеяно исключительно ради того, чтобы меня уволить. В 2018 году я Владимиру Путину жалобу писал о том, что учителям зарплату не выплачивают. С тех пор глава районного управления образования Камила Жимбаева пытается от меня избавиться. Потом я рассказал СМИ о том, как плохо у нас отремонтировали звериноголовскую школу, а еще о том, как врачам зарплату не платят. Написал заявление в прокуратуру – начали выплачивать. Губернатора критиковал на радио России за то, что он не пожелал встретиться с жителями трехэтажки, записавшими к нему видеообращение с просьбой помочь в решении проблем с септиком. Вместо этого Вадим Шумков делал фото на фоне отремонтированных школы и больницы», ­– рассказал о причинах прессинга Кочеулов.

Защищать права учителю помогал уполномоченный по правам человека Борис Шалютин. В итоге оба суда Владимир Кочеулов выиграл. На работе его восстановили еще 21 апреля, теперь он ждет компенсации от ответчиков.

Курган, Ольга Федорова

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