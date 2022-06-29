В Кургане в четвертый раз ищут подрядчика для расчистки Тобола

В Кургане в очередной раз пытаются найти подрядчика для расчистки русла реки Тобол в районе Омского моста. Об этом сегодня заявил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Станислав Носков. По его словам, объявлен новый аукцион.

«По его итогам начнем, я думаю, в этом году первый этап расчистки», – сказал Носков. Это уже четвертая попытка найти подрядную организацию для расчистки русла Тобола. На предыдущие конкурсы, когда стоимость работ была в районе 70 млн рублей, никто не заявился. Сейчас цену контракта увеличили почти до 100 млн рублей (заказчик – «Тюменьрегионводхоз»). До 7 июля идет прием заявок.

Если все получится, то первый этап расчистки реки начнется в этом году и полностью завершится до 1 ноября 2023 года.

Протяженность участка около Омского моста – порядка 2,5 км, объем выемки донных отложений составит около 350 тыс. кубических метров. Второй участок Тобола, который предстоит расчистить – от гидроузла до пляжа Бабьи пески. Его протяженность порядка 2 км.

«Проект для второго этапа мы разработали. Он прошел все экспертизы, все согласования с федеральным агентством водных ресурсов. Надеемся, что попадем с ним в федеральную программу и в следующем году начнем выполнять работы. Стоимость проекта – 203 млн рублей», – рассказал Станислав Носков. Он напомнил, что Тобол не чистился порядка 60 лет.

Курган, Ольга Федорова

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