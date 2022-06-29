Больше тысячи человек покинули Зауралье и переехали за рубеж в 2022 году

За первые четыре месяца 2022 года из Курганской области уехали 8734 человек. Это на 1719 человек больше. Чем прибыло в регион за тот же период. Таковы итоги миграции населения, которые подвел Свердловскстат.
Основная масса разъехалась по городам России (7441 чел.) и в государства СНГ (1293 чел.), 32 человека переехали из Зауралья в страны дальнего зарубежья.
Курган, Ольга Федорова
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