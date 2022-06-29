Население Зауралья за год сократилось на 13 тысяч человек

Численность населения Курганской области за 2021 год сократилась на 13,1 тыс. человек, в том числе за счет миграционной убыли – на 28,2 процента, за счет естественной убыли – на 71,8 процента. Об этом сообщает Свердловскстат. По оценке, на 1 января 2022 года в области проживало 805 510 человек.

В 2021 году в Курганскую область прибыло 26408 человек, а выбыло за ее пределы 30090 человек. Миграционная убыль населения составила 3682 человека, она выросла по сравнению с 2020 годом в 2,3 раза.

Курган, Ольга Федорова

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