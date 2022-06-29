В Курганской области озвучен список районов, где чаще всего умирают люди

В 21 из 26 муниципальных образований Курганской области уровень смертности в 2021 году превышал средний по региону. По данным Свердловскстата, наиболее высокая смертность населения за прошедший год отмечена в Лебяжьевском, Шатровском, Звериноголовском и Далматовском районах.

Самая низкая смертность населения за этот период зафиксирована в Кетовском, Каргапольском районах, в городах Кургане и Шадринске. Всего в 2021 году умерли 8023 мужчины и 8575 женщин. Число умерших в Зауралье в 2021 году превысило число родившихся в 2,3 раза.

Рождаемость в прошлом году снизилась. Более высокий уровень рождаемости – в Белозерском, Макушинском районах и в Кургане. Самый низкий – в Сафакульевском, Альменевском и Притобольном районах.

Курган, Ольга Федорова

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