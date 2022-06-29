Дети Шадринска остались без бесплатного хирурга-стоматолога, пациентов отправляют в Курган

Жители Шадринска жалуются на отсутствие в детской поликлинике хирурга-стоматолога. Маленьких пациентов с острой болью посылают лечиться в Курган. Родители, которые могут себе позволить прием в частных клиниках, водят детей туда, остальным маленьким приходится ездить в Курган.

«Обратились в детскую стоматологию на удаление зуба, оказалось, что хирурга у нас нет только терапевт. На вопрос – что нам делать? Врач предложила идти в частную клинику или ехать в областную больницу. Сходили в платную цена 1300 рублей. Терапевт по лечению зубов работает последний месяц. Что творится с нашей медициной, развал», – написал в группе Шадринск Подслушано Александр Лаврентьев.

«Да, нас так же направили в Курган на удаление молочного зуба. Пошли в частную. И ещё один нужно удалять и снова придется идти платно», – пишет Елена Палавошева.

Шадринцам ответила главврач поликлиники Светлана Пономарева. «В настоящее время в детском стоматологическом отделении работает два врача, один из врачей сейчас в отпуске, после выхода которого, второй врач также уходит в очередной отпуск, закрытие детского стоматологического отделения не планируется, пациенты со сложными удалениями направляются в Курганскую детскую стоматологическую поликлинику по маршрутизации», – написала она.

«В Курганскую поликлинику нужно сначала каким-то чудесным образом дозвониться и минимум записаться, а там запись через неделю в лучшем случае, ребёнок будет ждать столько времени», – возмущается Арзу Набиева.

В ответ на претензии представители департамента здравоохранения Курганской области сообщили, что «руководством больницы ведется активный поиск сотрудника для трудоустройства».

Пользуясь случаем жители Шадринска сообщили чиновникам депздрава том, что одним детским стоматологом проблема не ограничивается. В городе невозможно попасть к эндокринологу, неврологу и другим специалистам. Записи приходится ждать месяцами.

«К эндокринологу не попадешь, вертебролога и в помине нет (только условный-платный), брекеты детям только платно (два года спасались в каменской детской городской поликлинике. Отчего-то там шадринские дети нужнее). К гинекологу платно, УЗИ платно, МРТ – в другие города.... И на всё объяснения дежурные, или вернее – озвучивание фактов – идите люди... согласно маршрутизации», – написала Алена Мальцева.

«Данная ситуация складывается в связи с дефицитом врачебных кадров», – ответили в депздраве и покинули чат.

Шадринск, Ольга Федорова

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