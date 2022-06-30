В Кургане перекроют центральную улицу и устроят раскопки на площади Ленина

В Кургане из-за ремонта перекроют центральную улицу Гоголя. Движение автотранспорта на участке от ул. Томина до ул. Володарского с 1 по 29 июля 2022 года будет полностью закрыто.

Бригады АО «Водный Союз» выполнят работы по замене ветхого водопровода на новый, полиэтиленовый, – рассказали в мэрии Кургана. – Также будет модернизирован аварийный водовод на Центральной площади города. Учитывая его расположение под проезжей частью, улица Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Володарского будет сужена на одну полосу».

По информации АО «Водный Союз», все запланированные мероприятия на сетях будут вестись методом горизонтально направленного бурения. Это позволит уменьшить площадь раскопок, а также сократить время, потраченное на производство работ и последующее восстановление благоустройства.

Курган, Ольга Федорова

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