Жительница Зауралья обиделась на подругу и показала людям ее «голые фото»

Жительница Макушинского района Курганской области поссорилась с подругой и скинула ее интимные фотографии знакомым.

Теперь ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Вину в ходе следствия обвиняемая признала полностью.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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