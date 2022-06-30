В Кургане бывшего главврача больницы обвинили в превышении полномочий – она отбирала деньги у подчиненных

Курганские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из медицинских учреждений, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

«Установлено, что руководитель медицинского учреждения, давала главному бухгалтеру указания о премировании ряда сотрудников за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Однако распоряжаться по собственному усмотрению поступившими на счет денежными средствами медработники не могли. Стимулирующие выплаты возвращались главному врачу и расходовались по ее усмотрению», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. По данным агентства URA.Ru, обвиняемой является бывший главврач Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Вероника Евдокимова.

В ходе следствия подтверждена причастность обвиняемой к пяти эпизодам противоправной деятельности, в результате которой работникам причинен ущерб на сумму около ста тысяч рублей. «В настоящее время следователем СУ УМВД России по Кургану экс-главврачу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», – говорят в УМВД.

Евдокимова начала работать в БСМП с октября 2020 года. В марте 2022 года ее сменил приехавший из Санкт-Петербурга Сергей Воронин.

Курган, Ольга Федорова

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