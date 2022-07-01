Курганские водители «скорых» могут получить 100 тыс. рублей

Власти Курганской области расширили список профессий в сфере здравоохранения, представители которых могут получить премии по 100 тыс. рублей.

Теперь в конкурсе на предоставление грантов «Лучший медицинский работник Курганской области» могут участвовать не только врачи, медсестры и фельдшеры. Кроме этих трех номинаций появились еще четыре – «Лучший главный внештатный специалист департамента здравоохранения», «Лучший молодой специалист со стажем до 3-х лет», «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи» и даже «Лучший водитель скорой помощи». Победители получат дипломы и деньги.

Курган, Ольга Федорова

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