Курганского педофила признали психом

Курганца, который совращал детей в социальных сетях, признали психически больным. В январе текущего года мужчина, используя аккаунт в одной из социальных сетей, познакомился с малолетним ребенком, а затем в ходе переписки совершил в отношении него развратные действия. Как выяснилось, это был не единственный случай.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством, связанным с возможностью причинения им существенного вреда себе и другим лицам, поэтому нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре общего типа», – сообщили в СУ СКР по Курганской области. В связи с этим уголовное дело по ч.3 ст.135 УК РФ направлено в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

Курган, Ольга Федорова

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