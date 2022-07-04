В Зауралье раздадут по 100 тысяч лучшим представителям рабочих профессий

Курганское правительство объявило грантовые конкурсы в сферах промышленности, транспорта, общественного питания и торговли. Победителей выберут в 10 номинациях:

«Лучший наладчик станков с ЧПУ», «Лучший электромонтер», «Лучший токарь», «Лучший машинист мостового крана», «Лучший сварщик», «Лучший литейщик», «Лучшая швея», «Лучший водитель автобуса», «Лучший повар», «Лучший работник торговли».

В номинациях выберут по одному победителю, сумма гранта составит 100 тысяч рублей для каждого, – рассказали в департаменте экономического развития Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»