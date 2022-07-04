Курганские власти не смогли найти подрядчика для ремонта церкви

Никто не захотел ремонтировать Покровскую церковь в деревне Шмаково Варгашинского района Курганской области. На аукцион не было подано ни одной заявки, в связи с чем 4 июля его признали несостоявшимся, – сообщается на портале Госзакупки.

За ремонт объекта культурного наследия из бюджета хотели выделить 6 млн рублей. За эти деньги потенциальный победитель аукциона должен был отремонтировать крышу, крыльца, потолки, заменить в церкви оконные и дверные блоки, оштукатурить и покрасить фасад, сделать отмостку, тротуары, проезды, ограждения.

Курган, Ольга Федорова

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