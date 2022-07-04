В Курган привезли судить педофила из Москвы

В Кургане будут судить 21-летнего жителя Москвы, который занимался растлением малолетних. Используя различные фейковые страницы в одной из социальных сетей, обвиняемый вступал в переписку с детьми из разных регионов страны и отправлял им материалы порнографического содержания. Мужчина убеждал своих жертв направлять ему свои интимные фото и видеоизображения, а также вел переписку развратного характера.

«В правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении обратились родители одного из потерпевших, проживающего в Кургане. В ходе следствия личность обвиняемого и место его нахождения были установлены. Мужчина был задержан в Москве, доставлен в Курган и заключен под стражу», – рассказали в СУ СКР по Курганской области.

В ходе расследования уголовного дела (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ) были выявлены и другие эпизоды. По результатам анализа переписки следователи получили данные о совершении преступных действий в отношении детей, проживающих в более чем 45 субъектах России. Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

Курган, Ольга Федорова

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